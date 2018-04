Stiri pe aceeasi tema

- AHC Potaissa Turda s-a calificat in semifinalele Ligii Nationale de handbal masculin, miercuri, dupa ce a invins in deplasare formatia AHC Dunarea Calarasi cu scorul de 26-25 (13-15), in primul tur din faza play-off. Potaissa, care castigase primul meci, pe teren propriu, cu 27-24, a castigat…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins luni, pe teren propriu, formatia Dobrogea Sud, cu scorul de 36-27 (16-12), in primul meci din cele trei programate in turul I al play-off-ului Ligii Nationale. Meciul 2 din aceasta serie se va disputa in 19 aprilie, iar…

- Clubul de handbal Potaissa Turda a anunțat ca astazi, in jurul pranzului, se vor pune in vanzare biletele pentru partida cu Dunarea Calarași, primul meci din primul tur al play-off-ului Ligii Zimbrilor. Read More...

- Minaur s-a calificat in sferturile Ligii Nationale, dupa o victorie categorica impotriva Politehnicii Timisoara. Partida s-a terminat 31-23. Meciul a inceput cu un moment tensionat. Doi sarbi au fost la un pas de bataie in minutul 4, dar spiritele s-au calmat in cele din urma. Apararea lui Minaur si…

- Derby-ul Dinamo – Steaua la handbal masculin (scor 31-23), desfasurat in cadrul etapei a 23-a a Ligii Nationale de handbal masculin, a fost dominat cu autoritate de gazde. Marius Mocanu, pivotul echipei campiooane, a evidentiat faptul ca echipa lui a facut cel mai bun meci al sezonului pe plan intern.…

- AHC Potaissa Turda a invins-o in deplasare pe CSU Suceava, cu scorul de 29-27 (18-16), vineri, in deplasare, intr-o partida din etapa a 21-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Potaissa s-a impus destul de greu, la capatul unui meci echilibrat, in care oaspetii conduceau cu 27-26 in min. 55. Georgica…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe teren propriu, contra celor de la Dunarea Calarași, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XVIII-a, din cadrul Ligii Naționale de handbal masculin. Read More...

- Dinamo Bucuresti si AHC Dunarea Calarasi au terminat nedecis, 26-26 (12-13), joi seara, in Soseaua Stefan cel Mare, in etapa a 16-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Oaspetii au egalat in ultima secunda a meciului, profitand de avantajul omului in plus. Dunarea a revenit in ultimele…