Se semnează al treilea contract pentru construirea centurii Tecuci Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru constructia variantei de ocolire Tecuci – restul de executat, avand un stadiu fizic al lucrarilor in momentul rezilierii de aproximativ 58%. Durata contractului este de: 12 luni perioada de executie a lucrarilor si 36 de luni perioada de garantie a lucrarilor. Reamintim ca lucrarile la acest proiect rutier au inceput in 2012, dar au fost sistate un an mai tarziu. Au fost reluate in 2015 de un alt constructor. Primul contract de finantare din cadrul Programului Operational Sectorial Transporturi (POS-T 2007-2013) a fost reziliat, insa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

