Se scumpesc creditele. ROBOR a ajuns la 6,1% Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 6,01% pe an, de la 5,99% pe an, joi, un nivel mai ridicat, 6,03% pe an, fiind inregistrat in data de 4 ianuarie 2013, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a urcat la 6,16% pe an, de la 6,15% pe an, iar ROBOR la 12 luni s-a majorat la 6,34% pe an, de la 6,33% pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

