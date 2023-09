Se scumpesc apartamentele. Unde merită să îți cumperi acum o locuință Apartamentele scoase la vanzare in cele mai mari orașe din țara au continuat sa se scumpeasca pe parcursul lunii august, arata datele centralizate și analizate de o platforma de imobiliare. La nivel național prețul mediu solicitat s-a situat in jurul valorii de 1.437 de euro/mp util. Orașul Brașov s-a aflat in fruntea majorarilor de preț, fiind urmat de Cluj-Napoca și Constanța. Capitala se poziționeaza, in schimb, la coada clasamentului. De altfel, prețul mediu solicitat in București pentru apartamentele scoase la vanzare este abia al patrulea cel mai ridicat din țara. De… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

