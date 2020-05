Se schimbă vremea! Temperaturi scăzute cu ploi, vijelii și grindină până miercuri Prognoza meteo ANM anunța vești proaste pentru romani in starea de alerta. Conform meteorologilor vremea se strica serios in cea mai mare parte din Romania in zilele urmatoare. Astfel, temeperaturile scad și cu 10 grade in anumite zone, fața de caldura din zilele trecute. Mai mult, se vor inregistra ploi, vijelii și chiar grindina. Cum va fi vremea luni. Prognoza meteo pentru azi IN ȚARA Valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil in nordul și nord-estul țarii, iar in rest va prezenta innorari. In regiunile sud-vestice și sudice, in cursul zilei pe arii restranse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

