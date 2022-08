Se schimbă vremea în toată țara. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in cea mai mare parte a tarii, pana luni seara. Potrivit ANM, de duminica, de la ora 12.00, pana luni, la ora 22.00, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei si local in Transilvania si Maramures vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. ”Aceasta se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si pe alocuri vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25…40 l/mp si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ in județul Maramureș in intervalul 14 august, ora 12:00 – 15 august, ora 22:00. La munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei și local in Transilvania și Maramureș vor…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in cea mai mare parte a tarii, pana luni seara. Potrivit ANM, de duminica, de la ora 12.00, pana luni, la ora 22.00, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei si local in Transilvania…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in cea mai mare parte a tarii, pana luni seara. Potrivit ANM, de duminica, de la ora 12.00, pana luni, la ora 22.00, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei si local in Transilvania…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de ploi și vijelii valabila pentru majoritatea județelor din țara. Avertizarea intra in vigoare duminica la ora 12.00 și este valabila pana luni la ora 22.00. Potrivit meteorologilor, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a…

- COD GALBEN in Alba și trei sferturi din țara. Se anunța ploi torențiale și descarcari electrice pana luni seara Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea, valabil și in partea vestica și sudica a județului Alba. La munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei și local in…

- Meteorologii au emis duminica avertizari de ploi, vijelii si grindina pentru cea mai mare parte a tarii. Conform ANM, duminica, in intervalul 13:00 – 23:00, mai multe zone se vor afla sub cod galben de "instabilitate atmosferica temporar accentuata". "In intervalul mentionat, in Crisana, Maramures,…

- Meteorologii au emis sambata avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a tarii valabila pana duminica dimineata. In Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, la munte si local in Oltenia si Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care…

- Județul Suceava se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pana la ora 23.00. In intervalul menționat in zonele montane, local in Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și in zona continentala a Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va…