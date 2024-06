Stiri pe aceeasi tema

- Soferii pot circula din nou, incepand de vineri dimineata, 7 iunie, pe Transfagarasan, intre Balea Lac si Piscul Negru, insa doar pe timpul zilei, au anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov și Cristian Pistol, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Drumarii fac ultimele pregatiri pentru redeschiderea circulatiei pe DN 7 C, Transfagarasan, pe sectorul de drum cuprins intre Piscu Negru si Cabana Balea Cascada. Transfagarasan Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro „Suntem pe ultima suta de metri cu pregatirile pe Transfăgărășan! In acest moment lucram…

- Drumarii lucreaza pentru a curata de zapada DN 7 C, Transfagarasan, estimand ca traficul va putea fi deschis inainte de data obisnuita de 1 iulie. ”Am inceput deszapezirea Transfagarasanului! Deocamdata lucram in zonele in care nu exista risc de avalansa si doar atunci cand conditiile meteo permit interventia…

- Drumarii au inceput deszapezirea Transfagarasanului, drum care este posibil sa fie redeschis circulatiei „cu mult inainte de data obisnuita de 1 iulie”, a anuntat miercuri DRDP Brasov, pe pagina de socializare. Drumarii au inceput deszapezirea Transfagarasanului, drum care este posibil sa fie redeschis…

- Drumarii de la DRDP Brașov au intervenit in aceasta dimineața pe Transfagarașan pentru a curața carosabilul de zapada depusa peste noapte, anunța Turnul Sfatului. „Zapada mare pe Transfagarașan! Am intervenit și azi dimineața pe Transfagarașan, in zona Balea Cascada pentru curațarea carosabilului de…

- „De astazi ce circula pe aproape jumatate (23,3 km) din semi-inelul sudic al A0 (52 km)! Constructorul turc a finalizat lucrarile pe inca 7 km ai A0 sud, ceea ce face posibila circulatia in regim de autostrada intre intersectiile dintre A0 Sud si DN6, DN5 si DN4. Acesti 7 km se adauga celor 16,3 km…

- ”Circulatia pe inca 13 km din A 0Sud, intre DN 5 si DN 4 se deschide luni, 15 aprilie, de la ora 14.00! Incheierea lucrarilor pe inca un segment al lotului 1 (Glina-Vidra) al sectorului de Sud al Autostrazii de Centura a Capitalei face posibila circulatia si pe cei 6 km din cei 16,3 km ai lotului 2…

- ”Practic, s-a realizat o banda suplimentara de circulatie sub pasajul rutier, astfel incat conducatorii auto, care circula pe DN1 sensul Bucuresti – Ploiesti si doresc sa se intoarca spre Bucuresti sa nu mai fie nevoiti sa patrunda in sensul giratoriu existent sub pasajul rutier pentru realizarea acestei…