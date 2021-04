Se schimbă trendul: a crescut vânzarea de mașini electrice în România Aproape 2.500 de autoturisme noi electrice si hibride au fost comercializate in Romania, in primele trei luni ale anului in curs, in crestere cu 65% fata de acelasi interval din 2020, releva datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES Analiza de piata arata ca ponderea autoturismelor electrice si full hibride noi in totalul pietei auto locale a ajuns la 12,2%, perioada in ianuarie - martie 2021, de la 5,5%, in primul trimestru al anului trecut.

