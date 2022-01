Se schimbă strategia de vaccinare împotriva COVID-19. Când va fi necesară a patra doză In timp ce Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) are indoieli privind necesitatea unei a patra doze de vaccin anti-COVID, statele europene recomanda admnistrarea unui super-booster. Și autoritațile din Romania se gandesc deja s-o introduca, mai ales in cazul persoanelor vulnerabile. Este puțin probabil ca vaccinarea cu a patra doza de ser COVID sa se adreseze […] The post Se schimba strategia de vaccinare impotriva COVID-19. Cand va fi necesara a patra doza first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

