- Dupa blocarea lui Donald Trump pe Twitter și pe majoritatea rețelelor sociale, un numar de utilizatori ai acestora au sugerat ca președintele american in funcție sa fie taiat și din filmul de cult Singur Acasa 2 in care apare pentru cateva secunde, scrie The Independent.

- Conturile lui Donald Trump au fost blocate, iar susținatorii sai au acuzat Twitter și Facebook de cenzura. Acțiunile giganților tehnologici au provocat nedumerire in rindul politicienilor europeni. Despre cine s-a mai confruntat cu cenzura pe internet - in materialul RIA Novosti. "Dupa ce am studiat…

- Twitter a anunțat ca a blocat contul lui Donald Trump pentru urmatoarele 12 ore, in timp ce Facebook si YouTube au retras mesajul video in care presedintele in exercitiu a afirmat din nou, fara dovezi, ca alegerile au fost fraudate si le-a cerut protestarilor sa se intoarca acasa, relateaza Reuters…

- Twitter a inlaturat mai multe mesaje publicate miercuri de Donald Trump, in care presedintele reactiona la violentele de la Capitoliu, si, ulterior, a anuntat ca i-a blocat contul pentru 12 ore, informeaza CNN. Citește și: Mihai Tudose: Dreapta a zis ca salveaza țara. Uite salvare, manca-ți-aș!…

- El a facut aceste comentarii intr-un inregistrare video postata pe conturile sale de Facebook, YouTube si Twitter. Bannon a pretins in mod eronat ca presedintele republican in exercitiu a castigat un nou mandat, desi voturile inca se numara in cateva state-cheie, si a afirmat ca Donald Trump ar trebui…

- Reteaua Twitter i-a suspendat permanent contul fostului strateg-sef de la Casa Alba, Steve Bannon, dupa ce acesta a sugerat joi ca doctorul Anthony Fauci, principalul expert in boli infectioase din SUA, si directorul FBI, Christopher Wray, ar trebui decapitati, relateaza CNN. El a facut…

- Reteaua de social media Twitter si-a avertizat miercuri utilizatorii cu privire la mesajul postat pe platforma de presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, in care liderul de la Casa Alba si-a acuzat rivalii democrati ca incearca sa fure alegerile, al caror rezultat este in continuare…

- Un articol din New York Post despre presupusa corupție a candidatului democrat la președinție Joe Biden și a fiului sau Hunter a avut o audiența uriașa pe Facebook și Twitter, deși cele doua rețele sociale au facut tot posibilul pentru a limita distribuirea materialului, scrie site-ul american de știri…