Se schimbă scenariile ptr 34 de unităţi de învăţământ din Jud Constanța Se schimba scenariile ptr 34 de unitati de invatamant din Jud Constanța În judetul Constanta, modificarea ratei de infectare cu noul coronavirus schimba scenariile de functionare pentru 34 de unitati de învatamânt, a informat aseara Institutia Prefectului. De astazi, sapte dintre ele vor trece de la scenariul verde la cel galben, indicele de infectare la 1.000 de locuitori fiind cuprins între 1 si 3. În 27 de unitati se va trece la scenariul verde, rata incidentei cumulate scazând sub 1.

Etichete județul constanțaunitați… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro județul constanțaunitați…

Stiri pe aceeasi tema

- Scenariile de functionare vor fi modificate incepand cu 9 februarie in 34 de unitati de invatamant din 10 localitati din judetul Constanta, a informat, luni seara, Institutia Prefectului, anunța AGERPRES. Sapte dintre cele 34 unitati scolare vor trece de la scenariul verde la cel galben, indicele…

- Ministerul Educatiei a transmis, luni, ca un numar de 1.051 de unitați de invațamant au inceput semestrul 2 din anul școlar 2020-2021 in scenariul roșu. In plus, 13 unitați sunt in carantina. Ministerul educației a anunțat ca, la debutul zilei de 8 februarie, cand s-au redeschis școlile , 10.198 unitati…

- Orașul Siret și comunele Dorna Candrenilor, Fantana Mare, Granicești, Ilișești și Vulturești reintra in scenariul verde dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 1,5 cazuri la mia de locuitori. In Siret rata de infectare este de 1,25 la mie, in Dorna Candrenilor de 0,32), Fantana Mare-…

- A fost votata Hotararea nr. 5 a CJSU privind scenariile de functionare pentru fiecare unitate de invatamant din judetul Constanta.Astazi a fost votata Hotararea nr. 5 a CJSU, care prevede aprobarea propunerilor privind scenariile de functionare pentru fiecare unitate de invatamant din judetul Constanta.Potrivit…

- Un sfert dintre elevii din județul Sibiu vor face ore tot online Un sfert dintre elevii din județul Sibiu, peste 17.000, vor începe cel de-al doilea semestru al anului școlar tot cu ore online. Dupa cum transmite corespondenta RRA, Carmen Vulcan, o singura localitate din…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca incepand cu 8 februarie, cei mai mulți copii vor merge fizic la școala , dar ca acest lucru depinde de trei scenarii. Scenariul verde este cel mai optimist, acesta insemnand ca „toți copiii merg fizic la școala, și gradinița, și ciclu primar, gimnaziu și liceu”,…

- Premierul Florin Cițu a declarat astazi ca „o decizie ferma” privind redeschiderea școlilor va fi luata pe 2 februarie. In aceasta perioada se urmariește evoluția pandemiei. „Vrem, ca toata lumea, sa fie deschise scolile si economia sa fie deschisa. Nu conteaza, insa, ce vreau eu. Conteaza care este…

- Doar patru din cele 114 de localitați din județul Suceava mai sunt in scenariul roșu, cu o rata de infectare mai mare de 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, fara a fi luate in considerare bolnavii din focare. In aceasta situație se afla municipiul Radauți, cu o rata de infectare de 3,90, ...