Se schimbă regulile privind selecţia, pregătirea şi testarea poliţiştilor Evenimentele neplacute și chiar tragice din ultima perioada, in care sunt implicate organe ale legii, readuc in actualitate o mare problema a Ministerului de Interne: nivelul de pregatire al acestora, dar si procedurile prin care sunt recrutati si apoi testati periodic cei care lucreaza direct cu cetatenii. Potrivit unor surse oficiale, Ministerul de Interne pregateste schimbarea procedurilor in unele mai riguroase pentru selecția cadrelor. Ministerul de Interne ar putea anunta noi proceduri pentru selectia, pregatirea si testarea cadrelor dupa valul de infractiuni, unele chiar mortale, comise… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

