Persoanele care calatoresc in Grecia au posibilitatea sa opteze pentru un test rapid antigen sau un test PCR negativ. Miercuri, Guvernul de la Atena anunțase ca din 19 decembrie Grecia va solicita exclusiv un test PCR negativ valabil 48 de ore, scrie Reuters. Pana in prezent, turistii puteau merge in Grecia cu un certificat european de sanatate sau alt certificat care sa ateste un program complet de vaccinare, trecerea prin boala, sau un test PCR negativ efectuat cu 72 de ore inainte sau un test antigen valabil 48 de ore. Aceste noi masuri, valabile in perioada 16 decembrie – 31 ianuarie, vin…