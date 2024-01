Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu pare sa aiba un curaj ”nebun” chiar in super anul electoral 2024. Regula politica din ultimii 33 de ani spunea ca in anul electoral nu se iau masuri care ar putea genera nemulțumiri sociale, dar premierul pare sa mizeze pe o tactica radical diferita.In ajunul anului electoral…

- Ministerul Muncii anunta ca va implementa, de la 1 ianuarie 2024, prin Agentia Nationala de Plati si Inspectie Sociala, impreuna cu Banca Mondiala si cu sprijinul autoritatilor locale din intreaga tara, Venitul Minim de Incluziune, un program focalizat pe cei vulnerabili care inlocuieste Venitul Minim…

- Venitul Minim de Incluziune reprezinta un beneficiu de asistența sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situație de dificultate, in scopul prevenirii și combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala. Incepand cu 1 ianuarie 2024 va fi aplicata Legea nr.196/2016, privind venitul…

- Guvernul a alocat 13,6 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara pentru domeniile educatie, drepturile de asistenta sociala, pensii, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, mentionand ca acest mecanism va fi utilizat pana la sfarsitul anului pentru controlul

- Coalitia doreste sa contureze bugetul pe anul viitor pe investitii, cu accent pe proiectele finantate din fonduri europene. ”Unul dintre aspectele centrale ale bugetului este orientarea catre investitii si dezvoltare, cu accent deosebit pe proiectele finantate din fonduri europene. Prin alocari consistente…

- Incepand cu 1 ianuarie 2024, va intra in vigoare Venitul Minim de Incluziune, un beneficiu de asistența sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situație de dificultate, in scopul prevenirii și combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala. Masurile adoptate prin aplicarea…

