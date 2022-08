Se schimbă politica monetară a României. Ședință importantă la BNR BNR are programata vineri cea de-a sasea sedinta de politica monetara din 2022, iar analistii anticipeaza continuarea inaspririi politicii monetare, majoritatea estimand majorarea dobanzii-cheie cu cel putin 0,75 puncte procentuale, transmite Mediafax. In aceste condiții dobanda ar putea crește de la 4,75% pana la 5,50%, avand in vedere nivelul ridicat al inflatiei. Exista si analisti […] The post Se schimba politica monetara a Romaniei. Ședința importanta la BNR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

