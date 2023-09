Se schimbă orarul de vizitare a monumentului Sarmizegetusa Regia, capitala dacilor De la 1 octombrie, situl de la Gradiștea de Munte va putea fi vizitat de la ora 9 pana la 18. Pentru ca zilele devin tot mai scurte și mai reci, odata cu instalarea toamnei, va anunțam ca pentru intervalul 1 octombrie – 30 noiembrie 2023, programul de vizitare a monumentului istoric de la Gradiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia se va modifica, astfel ca va așteptam sa vizitați situl in intervalul orar 09:00 – 18:00. Totodata, pana in data de 31 decembrie 2023, monumentul istoric este inchis in fiecare zi de luni. Ultima intrare a turiștilor in zona administrata se face cu 30 minute inainte de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actualul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, are un prieten foarte bun de foarte mulți ani și cei doi sunt nedesparțiți și zilnic sunt vazuți impreuna in diverse locuri din Capitala și chiar in deplasarile externe. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, este nedesparțit de catre actualul director…

- Sarmizegetusa Regia va putea fi vizitata de catre turiști dupa un nou program. Reprezentanții Administrației Sarmisegetusa Regia anunța faptul ca in perioada 1o ctombrie -30 noiembrie programul de vizitare a monumentului istoric de la Gradiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia va fi modificat.…

- Usturoiul, un ingredient obișnuit in bucatarie, este asociat de multa vreme cu credințe și superstiții care ii atribuie puterea de a atrage norocul și de a alunga ghinionul și problemele. Afla care este legatura dintre usturoi și energiile pozitive, precum și modul in care trebuie așezat in casa dumneavoastra…

- Luxoasa, legendara, faimoasa, garnitura feroviara Venice Simplon Orient Express, perla feroviara a Europei, a revenit in Romania pentru a treia oara și a oprit in Gara de Nord. Doritorii il pot admira pana maine la ora 13.00, cand va pleca spre Paris. Celebrul Orient Express poate fi vazut weekendul…

- Locuitorii din Reșița care iubesc animelele, dar nu pot deține unul, și nu numai, acum au ocazia de a plimba cainii din padocul primariei, fara a fi nevoie sa ii adopte. Oamenii care vor sa faca o bucurie cainilor din adapost, se pot prezenta la padoc și, in baza unei copii dupa cartea de identitate,…

- Prețul motorinei și al benzinei a crescut de 3 ori zilele acestea si va continua sa se majoreze. Carburanții se scumpesc, din nou, in Romania, numai in ultimele zile, prețul la pompa crescand de trei ori. In majoritatea stațiilor de alimentare din Capitala prețurile s-au marit cu 5 bani pe litru. Motorina…

- Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice prognozate pentru intervale scurte de timp, pentru unele localitați din județul Hunedoara, pompierii militari din cadrul mai multor subunitați au fost solicitați sa intervina pana la orele 14.30, in urmatoarele situații: – In localitatea…

- Peste 200 de artiști din Italia, Spania, Țarile de Jos și Franța anima piețele și bulevardele din centrul Capitalei, in acest weekend. E Festivalul Internațional de Teatru de Strada – o explozie de culoare, talent și veselie. Papușile gigantice și acrobațiile care taie respirația au atras mii de vizitatori,…