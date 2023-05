Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care se modifica modul in care se poate incasa alocația de catre parinți. Existau multe situații in care banii nu ajungeau sa fie folosiți in interesul copilului. Actul normativ care a intrat in vigoare modifica art. 38 din Legea 217/2003, precum și…

- Se schimba legea privind alocația pentru copii Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ privind completarea art. 38 din Legea 217/2003, precum si modificarea Legii 61/1993, in sensul instituirii posibilitatii incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ privind completarea art. 38 din Legea 217 2003, precum si modificarea Legii 61 1993, in sensul instituirii posibilitatii incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i s a incredintat minorul spre crestere si educare,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat astazi, 9 mai 2023, actul normativ privind completarea art. 38 din Legea 217/2003, precum si modificarea Legii 61/1993, in sensul instituirii posibilitatii incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul spre crestere…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru completarea art. 38 alin. (1) din legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, precum si pentru modificarea art. 4 alin. (1) din legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. Actul normativ instituie posibilitatea incasarii…

- Potrivit legii, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie prin care sa se dispuna, cu caracter…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ privind completarea art. 38 din Legea 217/2003, precum si modificarea Legii 61/1993, in sensul instituirii posibilitatii incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul spre

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ privind completarea art. 38 din Legea 217/2003, precum si modificarea Legii 61/1993, in sensul instituirii posibilitatii incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul spre crestere si educare,…