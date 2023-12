Stiri pe aceeasi tema

- ISU Bistrița a inceput controalele la hotelurile și pensiunile din județ unde sunt așteptați mulți turiști in aceasta perioada. Primele amenzi au fost date ieri, la doua unitați de cazare. Acestea vin dupa ce chiar in ziua de Craciun 7 persoane au murit intr-un incendiu care a cuprins complexul Ferma…

- Ministrul Economiei și al Turismului, Radu Oprea, a declarat ca a solicitat, dupa incendiul de la Ferma Dacilor, modificarea legii prin care se acorda pensiunilor și hotelurilor certificatele de standard de calitate, astfel incat sa fie necesare și autorizațiile de construire. ”Astazi am solicitat sa…

- Dupa incendiul de la Ferma Dacilor, de modifica legea prin care se acorda pensiunilor și hotelurilor certificatele de standard de calitate. Ce a declarat ministrul Economiei și al Turismului, Radu Oprea, potrivit Digi24 . „Astazi am solicitat sa fie modificat ordinul de ministru. Inca nu mi-a ajuns…

- Autoritațile au prezentat, miercuri, concluziile analizei desfașurate la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), in urma tragicului eveniment ce a avut loc la Pensiunea Ferma Dacilor, in a doua zi de Craciun.

- Pensiunea Ferma Dacilor nu avea nici macar autorizație de construire și ca ar fi funcționat in baza unui raport de expertiza, a declarat prefectul județului Prahova, Virgil Nanu, la Realitatea Plus. Potrivit reprezentantului guvernului in teritoriu, din 2013 pana in 2019 nu exista niciun fel de documente,…

- In urma anchetelor, s-a descoperit ca Pensiunea Ferma Dacilor nu deținea nici macar autorizație de construcție, pe langa faptul ca cea de incendiu era inexistenta. Iata ce alte noi detalii s-au aflat despre pensiune!

- In lumea jurnalismului, linia fina dintre informare și manipulare devine tot mai fragila, mai ales in contextul recentelor evenimente care au avut loc la o pensiune de pe dealul Istriței, din Tohani, in a doua zi de Craciun. Incendiul devastator, pierderea de vieți și drama umana au fost transmise in…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca la acest moment sunt cautate persoanele cazate la etajul cladirii. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat pentru News.ro…