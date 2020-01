Stiri pe aceeasi tema

- Paturile in care vor dormi atleții care vor participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 vor fi confecționate din carton reciclabil, potrivit Hotnews.Saltelele vor fi confecționate din materiale plastice și vor fi reutilizate pentru alte produse, in urma evenimentului sportiv.Pentru Jocurile…

- Mirel Radoi (38 de ani) spera sa dea lovitura inaintea celor doua meciuri decisive cu Islanda și Bulgaria/Ungaria.Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, a declarat ca Radoi ar putea sa-i aduca inapoi la prima reprezentativa pe Bogdan Stancu (31 de ani) și Cristi Sapunaru (35 de ani).Cei doi…

- Simona Halep a declarat, vineri seara, dupa ce a primit premiul pentru jucatoarea anului la Gala Tenisului Românesc, ca nu va participa la FedCup în 2020, principalul sau obiectiv fiind Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde spera sa obțina o medalie. "Am analizat foarte mult programul…

- Simona Halep a declarat ca principaul obiectiv in 2020 este Olimpiada de la Tokyo. "Am analizat programul cu echipa mea și cu apropiații mei. Va fi greu sa particip la Fed Cup anul acesta. Am ales Olimpiada ca obiectiv principal și voi face totul pentru asta. Ca sa fiu apta 100%, am ales sa…

- Tirul sportiv a reusit sa califice inca din acest an un sportiv, Laura Coman (CS Dinamo), in proba de pusca aer comprimat 10 m, la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, insa Lucia Mihalache, presedinta Federatiei Romane de Tir Sportiv din luna august, spera ca si Alin Moldoveanu (pusca) si Roxana Miklos…

- Grigory Rodchenkov, fost director al laboratorului antidoping din Rusia, refugiat în SUA, a salutat luni sanctiunile aspre dictate de Agentia mondiala antidoping (AMA/WADA) împotriva Rusiei, care a fost exclusa de la Jocurile Olimpice pentru patru ani, dar si de la Cupa Mondiala de fotbal…

- Poate ca iubitorii sportului iesean isi mai amintesc de rivalul sibian pe plan intern al judoka Vladut Simionescu, Daniel Natea, poreclit „Zen". Ieseanul Vladut a participat la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, apoi a suferit o operatie, si a revenit (inca) cu sanse pentru Olimpiada de la Tokyo.…

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei si-a asigurat prezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, vineri, Federatia Internationala de profil (FIBA). FIBA a anuntat vineri cele opt echipe calificate la JO de la Tokyo, unde baschetul 3x3 se va afla la prima aparitie. Intre cele patru echipe…