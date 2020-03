Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat oficial in Scenariul 3 in privința pandemiei de COVID-19. Autoritațile au anunțat o serie de masuri mai dure, printre care restricționarea activitaților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate…

- Comitetului Local pentru Situații de Urgența al comunei Dumbraveni a luat, joi, mai multe masuri pentru prevenirea raspandirii infectarii cu virusul COVID – 19. Decizia este valabila in perioada 12-31 martie 2020. Astfel, printre masuri se afla și sistarea temporar activitațile economice din cadrul…

- Ieri, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat ca a fost adoptata o hotarare de catre Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența prin care se incearca limitarea raspandirii coronavirusului. Aceasta face referire la restricționarea activitaților culturale,…

- Aceasta este a patra sedinta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta cu aceasta problematica dupa cele din 29 ianuarie, 24 februarie si 9 martie si vine in continuarea si completarea unor decizii anuntate si implementate deja de municipalitate si dupa o serie de masuri restrictive luate de Comitetul…

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a decis sa interzica adunarile de peste o suta de persoane in spații inchise pana in 31 martie. Sunt restricționate adunarile culturale, artistice in spații inchise cu participarea a peste o suta de persoane, fie ca e vorba de teatru, cinema sau…

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a adoptat, luni, Hotararea nr. 6 privind masurile suplimentare ce vor fi implementate in contextul epidemiei de coronavirus, a spus ministrul intermar de Interne, Marcel Vela. Iata cele mai importante masuri instituite: – Se aproba suspendarea cursurilor…

- Autoritatile au interzis de duminica, în contextul prevenirii unei raspândiri a coronavirusului în România, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie într-o incinta, fie în aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului…

- S-a aprobat procedura de suspendare a cursurilor in cazul apariției mai multor cazuri de coronavirus. Nu sunt luate in considerare doar aspectele medicale. Pot fi și criterii sociale sau ingrijorarile parinților.