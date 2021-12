Se reproduc: Au apărut xenoboții, primii roboţi vii din lume Oamenii de stiinta americani au creat primii roboti vii din lume și spun ca formele de viata, cunoscute sub numele de xenoboti, se pot reproduce acum intr-un mod care nu este vazut la plante si animale, potrivit CNN. Formati din celulele stem ale broastei africane cu gheare (Xenopus laevis) de la care isi iau numele, xenobotii au o circumferinta mai mica de un milimetru (0,04 inchi).Formati din celulele stem ale broastei africane cu gheare (Xenopus laevis) de la care isi iau numele, xenobotii au o circumferinta mai mica de un milimetru (0,04 inchi). Micii roboti au fost prezentati pentru prima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

