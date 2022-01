Se reiau lucrările la cel mai mare mall din Moldova „Boom-ul” imobiliar in care se afla Iașul va continua și pe parcursul anului viitor: mai multe proiecte inițiate de companii private vor incepe, iar altele vor fi finalizate. Printre cei mai importanți investitori la Iași se numara companii precum Iulius, Prime Kapital, Inamstro, PEG Grup, Conest, Continental, M.Chim, Greenfield Copou, Kaufland sau Agroland. Printre principalele investiții private care vor fi finalizate sau incepute in anul 2022 se numara: finalizarea lucrarilor la Palas Campus (zona Sf. Andrei) – in paralel vor incepe lucrarile din etapa a II-a, respectiv zona Trei Ierarhi –… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

