Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Botosani, in parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iasi organizeaza joi, 20 februarie, o actiune de informare si consiliere a femeilor privind masurile de prevenire a cancerului de col uterin si de mobilizare a populatiei eligibile pentru testarea Babes-Papanicolau.…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului impreuna cu o echipa de medici de la Institutul Oncologic „Al. Trestioreanu” București (IOB) au efectuat, in anul 2019, 13 activitati in cadrul Campaniei de "Preventie si depistare a cancerului de col uterin". In total, 288 de femei au fost supuse…

- Ministerul Sanatații a finalizat licitația pentru achiziția dozelor de vaccin anti-HPV, iar primele 20.000 de doze au fost deja distribuite la direcțiile de sanatate publica. Numarul acestor vaccinuri poate fi suplimentat, in funcție de cerere și derularea campaniei de vaccinare. Dupa 11 ani de pauza,…

- Targujienii nu si-au putut face analizele in vederea bolile de plamani, in cadrul unui program derulat in toata tara, pentru ca nu au aparatura necesara. Acestia ar fi putut face aceste teste in perioada 16-20 noiembrie. Bronhopneumopatia este o boa...

- Ministrul Sanatații a finalizat licitația pentru achiziția vaccinului care previne cancerul de col uterin, iar primele 20.00 de doze vor fi distribuite direcțiilor de sanatate publica, incepand de saptamana viitoare. In contextul in care Romania deține primul loc in Europa in ceea ce privește incidența…