Se reia licitația pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate al autostrăzii Brașov – Bacău Construcția noii autostrazi Brașov – Bacau (foto) s-a blocat la nivelul studiului de fezabilitate. Deși ar fi trebuit finalizat, el va fi reluat iar intreg demersul tehnic va fi prelungit cu mai bine de doi ani. Conform unui anunț facut de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis astazi, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Anunțul de Participare pentru lansarea procedurii de achiziție publica pentru noul contract. Termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru16 ianuarie 2023. Studiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

