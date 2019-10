Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru șoferii din Timișoara. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul Primariei Timișoara, ca a fost stabilita data la care va fi dat drumul la circulație peste Podul Eroilor. Astfel, potrivit edilului-șef, acest lucru se va intampla luni dimineața. „Am…

- Vești proaste pentru șoferi. Din cauza lucrarilor de asfaltare din centrul Timișoarei, reprezentanții primariei anunța ca traficul va fi complet inchis pe str. 20 Decembrie 1989 timp de mai multe zile. Este vorba de sensul dinspre B-dul Vasile Parvan spre B-dul C.D. Loga, care va fi inchis dupa cum…

- Ziarul Unirea Video| Circulația pe autostrada A1 Sibiu-Deva se va inchide pe o porțiune, pentru o zi, din cauza lucrarilor de la A10, nodul rutier Sebeș Lucrarile de la autostrada A10 Sebeș–Turda inchid pentru o zi, pe o porțiune, circulația pe A1 Sibiu–Deva! *In intervalul 10 – 11 octombrie vor fi…

- Haos la Timișoara. Nicolae Robu anunța inca de saptamana trecuta ca a mobilizat toate forțele, astfel incat incepand de astazi, circulația sa fie redeschisa peste Podul Dragalina. Acest lucru s-a intamplat astazi, insa nu a putut fi reluata și circulația tramvaielor pana la Gara de Nord. Asta pentru…

- Vești bune pentru timișoreni. Piețe SA, societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, anunța ca se va deschide o noua piața volanta, de unde pot fi cumparate legume și fructe direct de la producatori. Noua piața volanta va funcționa in cartierul Soarelui, pe str. Oglinzilor, in locul fostei piețe…

- Anunț important pentru șoferi. Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a avizat favorabil inchiderea circulatiei rutiere in totalitate in data de 30 august, intre orele 07.00 – 16.00, si in data de 01 septembrie, intre orele 07.00 – 20.00, in Piata Ionel I.C.Bratianu (Punctele Cardinale). Astfel,…

- Traficul rutier pe DN 2D, intre Focsani si Targu Secuiesc, este ingreunat, joi dimineata, din cauza unui camion rasturnat pe carosabil, potrivit Agerpres. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca evenimentul rutier s-a produs intre localitatile Tulnici…