Se redeschide MAUSOLEUL tătucului "Incepand de la 1 iulie 2020 va fi reluat accesul vizitatorilor la mausoleul lui Lenin si in necropola alaturata zidului Kremlinului", noteaza Serviciului federal rus insarcinat cu protectia si paza inaltilor demnitari (FSO) si cladirilor precum Kremlin sau Piata... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mausoleul fondatorului statului sovietic, Vladimir Lenin, care a fost inchis la jumatatea lunii martie in contextul pandemiei de coronavirus, se va redeschide publicului la 1 iulie, au informat autoritatile ruse citate de EFE. "Incepand de la 1 iulie 2020 va fi reluat accesul vizitatorilor la mausoleul…

- Primaria Cluj-Napoca anunța va redeschide sambata, 27 iunie 2020, piața volanta de pe platoul Salii Sporturilor „Horia Demian”, de unde clujenii vor avea din nou posibilitatea sa achizitioneze legume si fructe proaspete de sezon direct de la producatori.Piața volanta va fi deschisa intre orele 7:00…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice al IPJ Suceava au participat in cursul zilei de miercuri la o acțiune de combatere a activitații ilegale de trafic cu produse accizabile, a comerțului neautorizat, precum și a schimbului ilegal de valuta in intreg județul. ...

- Duminica, se va redeschide unul dintre cele mai renumite targuri din județul Timiș, renumit pentru afluența de producatori și cumparatori. The post Se redeschide o celebra piața timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Avand in vedere noile reglementari privind starea de alerta instituita pe teritoriul Romaniei primaria municipiului Satu Mare aduce la cunoștința faptul ca incepand cu data de duminica 07.06.2020se redeschide PIAȚA DE PRODUSE INDUSTRIALE ȘI VECHITURI cu respectarea din partea comercianților și cumparatorilor…

- Autoritatile ruse au anuntat miercuri ca este prea devreme sa traga concluzii privind posibile masuri suplimentare pentru a opri declinul pretului titeiului inainte de a intra in vigoare, la 1 mai, acordul aliantei OPEC+ de reducere a productiei pe plan global, transmite Reuters. Dupa mai…

- Piața comunala din comuna Dumbraveni va fi deschisa astazi, a anunțat primarul localitații, Valentin Tilvar. Decizia a fost luata de Comitetul Local pentru Situații de Urgența Dumbraveni, care a stabilit reluarea activitații strict pentru agricultori. ,,Piața comunala Dumbraveni iși reia activitatea…

- In data de 21 aprilie, marți, piața de zi din Sangeorgiu de Padure se va deschide din nou. In temeiul articolului 3 din Ordonanța Militara nr. 8/2020, vanzatorii care dispun de certificat de producator iși vor putea vinde marfa – producție proprie – pe piața locala, prin respectarea masurilor de prevenție…