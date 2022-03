Se reconfigurează piața: Lista completă a firmelor care „ies” din Rusia. Motivațiile, pe categorii Cotidianul moscovit Kommersant inșira o serie de marci straine care, incet-incet, au plecat din Rusia. Lista lor e departe de a fi completa. Aproximativ 100 de companii și branduri au parasit piața ruseasca dupa ce Vladimir Putin a invadat Ucraina pe 24 februarie. Mai intai, „cei cu bauturile” – Johnnie Walker, Chivas Regal sau Jameson, dar și lanțul suedez de magazine H&M. Cine a mai urmat? Unul și unul, cel puțin din banoasa industrie fashion, ce asimileaza și automobile ori divizii food: Nestle, Nike, Porsche,Toyota și mulți alții. Exista insa și companii care se retrag din Ucraina, invocand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Delegația ucraineana a ajuns cu elicopterele in Belarus pentru negocieri cu delegația rusa. Negocierile au loc astazi, de la ora 16.00 (ora Rusiei). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Delegația ucraineana a zburat in Belarus pentru negocieri cu delegația rusa. Negocierile au loc astazi, de la ora 16.00 (ora Rusiei). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Aproape o suta de marci și companii globale parasesc piața rusa din cauza invaziei ruse a Ucrainei, anunța portalul de informații ucrainean Hasdiy.org . Conform listei, sunt 92 de companii și servicii occidentale care au anunțat deja ca parasesc Rusia. De la Apple și Coca-Cola, pana la cei mai mari…

- Mai multe marci și companii globale parasesc piața rusa din cauza invaziei ruse in Ucraina, anunța portalul de informații ucrainean Hasdiy.org . Sunt 92 de companii și servicii occidentale care au anunțat deja ca parasesc Rusia. Apple – Pay este un blocat complet. Apple – ieșire completa de pe piața.…

- Parteneri economici ai Rusiei sunt, in mod neașteptat, mai multe țari din NATO. Pe primul loc in topul exporturilor din Rusia este China. Dar pe urmatoarele locuri, dupa China, figureaza Olanda, Germania, Belarus și Turcia. Exact aceasta ordine este prezentata intr-o analiza publicata de GZERO Media…

- Meta a anuntat ca in ultimele 48 de ore a eliminat separat o retea de aproximativ 40 de conturi, grupuri si pagini false de pe Facebook si Instagram care operau din Rusia si Ucraina, vizand oameni din Ucraina, pentru incalcarea regulilor sale impotriva comportamentului coordonat neautentic. Un purtator…

- Prețul graului a sarit la cel mai inalt nivel din ultimii 13 ani, starnind ingrijorari cu privire la inflația la nivel mondial, in contextul in care atacul Rusiei asupra Ucrainei pune in pericol o sursa vitala de aprovizionare la nivel mondial, scrie Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi…

- Generalul-maior Igor Konașenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, a declarat marți dimineața ca „pe masura ce activitațile militare de pregatire militara s-au incheiat, ca intotdeauna, marșurile vor fi desfașurate intr-un mod combinat catre punctele de dislocare permanenta”, scrie Euronews…