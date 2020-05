Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat ca exista un risc de 60- de vreme nefavorabila la ora lansarii. NASA a initiat procedurile pentru evacuarea celor doi astronauti din cabina si pentru golirea rezervoarelor rachetei Falcon 9 de combustibil.

- Compania spațiala SpaceX va lansa miercuri prima sa misiune cu astronauți la bord Zborul realizat de compania lui Elon Musk este unul pentru NASA. Agenția americana trimite doi noi astronauți pe Stația Spațiala Internaționala, la bordul unei capsule Crew Dragon, propulsata de o racheta Falcon 9, ambele…

- La data de 27 mai SpaceX si NASA se pregatesc sa mai scrie o pagina in istoria cuceririlor spatiale prin reluarea lansarilor de astronauti de pe pamant american, cu tehnologie americana, dupa o pauza de aproape 10 ani de la retragerea din uz a flotilei de navete spatiale, perioada in care lansarile…

- Astronautii NASA Doug Hurley si Bob Behnken vor porni miercuri, in prima misiune de pe teritoriu american in noua ani, spre Statia Spatiala Internationala potrivit news.ro.In aceasta misiune, cei doi, care au incheiat ultimele probe, vor ajunge pe orbita intr-o racheta SpaceX Falcon si o capsula…

- ”Destinul nostru, dincolo de Pamant, nu este doar o chestiune de identitate nationala, ci o chestiune de securitate nationala”, a declarat Donald Trump intr-un comunicat transmis, sambata, de Casa Alba. Lansarea este programata miercuri, la ora 16:33 (20:33 GMT), de la Centrul Spatial Kennedy. O racheta…

- NASA a anuntat vineri ca a dat unda verde lansarii, miercurea viitoare, a doi astronauti americani la bordul unei rachete SpaceX, fiind primul zbor american cu echipaj uman din 2011, relateaza AFP. Inalti oficiali ai agentiei spatiale si ai companiei Elon Musk s-au reunit de joi la Centrul spatial Kennedy,…

- Doi astronauti ai NASA au intrat miercuri in carantina in cadrul pregatirilor pentru o lansare istorica in spatiu cu o capsula a companiei SpaceX, relateaza agentia Xinhua care citeaza un comunicat al agentiei spatiale americane. Astronautii NASA Robert Behnken si Douglas Hurley vor zbura…

- Astronautul american Christopher Cassidy a declarat miercuri, cu o zi inainte de lansarea capsulei spatiale Soyuz MS-16 spre Statia Spatiala Internationala (ISS), ca este absolut sigur ca echipajul sau nu are coronavirus, relateaza DPA. "Ne simtim fantastic", a declarat Cassidy la o conferinta de presa…