- In data de 14 mai 1981, a avut loc primul si singurul zbor efectuat de un roman in spatiul cosmic. Astfel, la 14 mai 1981, ora 20 si 17 minute, ora Bucurestiului, pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, locul de unde a zburat si primul om in cosmos, Iuri Gagarin, a fost lansata nava cosmica Soiuz-40,…

- Agentia spatiala rusa Roscosmos a anuntat, joi, ca o va trimite pe actrita Iulia Peressild, 36 de ani, si pe regizorul Klim Shipenko, 37 de ani, la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) pentru a realiza primul film de fictiune in spatiu, potrivit AFP. "Plecarea expeditiei este prevazuta…

- Serviciile penitenciare ruse au decis sa-l transfere pe opozantul rus Aleksei Navalnii, de trei saptamani in greva foamei, la un spital pentru detinuti, apreciind ca starea sa de sanatate este "satisfacatoare", relateaza AFP, Reuters si RIA Novosti. "O comisie a medicilor a decis transferarea…

- Trei astronauti sint in drum spre Statia Spatiala Internationala (ISS) dupa ce racheta lor a decolat, vineri, de la cosmodromul Baikonur, noteaza DPA. Potrivit agentiei spatiale rusesti Roscosmos, racheta Soyuz 2.1, cu 38 de sateliti straini la bord, a decolat la 07:42 GMT dintr-un loc din Kazahstan.…