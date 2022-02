Se pregătește excluderea Rusiei din SWIFT. Până și nemții sunt de acord Pe lista sancțiunilor la adresa Rusiei, dupa atacarea Ucrainei, se numara și o posibila deconectare de la sistemul global de plati interbancare SWIFT, decizie care ar putea sa fie luata in cateva zile. Inițial s-a vorbit de doua țari care se opuneau – Franța și Germania, cel mai mare importator de gaze rusești, insa, se pare ca nemții s-au razgandit. Concret, acum Germania sprijina restrictionarea Rusiei de la sistemul global de plați SWIFT, iar restricțiile trebuie sa fie „țintite și funcționale”. “SWIFT este doar o chestiune de timp, de foarte scurt timp, de ordinul zilelor”, a declarat guvernatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

