Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA Sibiu este definit de multa vreme drept un loc ideal pentru pastrarea spiritului romanesc autentic. Iata ca, in prezent, muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului a pașit pe o noua treapta tehnlogica, extrem de necesara și in tot ceea ce ține de cultura. Muzeul Astra din Sibiu a lansat, prima aplicatie mobila cu ghid audio, ASTRA Museum App, care poate fi descarcata gratuit din Google Play si Apple Store. Astfel, ghidul digital devine un instrument interactiv de interpretare și descoperire a patrimoniului muzeului in aer liber. Ghidul audio faciliteaza…