Mariana Gaju, primarul de la Cumpana, la cea de-a 159-a Sesiune Plenara a Comitetului Regiunilor (FOTO)

In perioada 30 ianuarie 1 februarie 2024 la Bruxelles are loc cea de a 159 a Sesiune Plenara a Comitetului Regiunilor.Prezenta in cadrul reuniunii, Mariana Gaju, primarul comunei Cumpana, a avut… [citeste mai departe]