Stiri pe aceeasi tema

- Șoferi, atenție sporita! Incep lucrarile de reparații la intersecția de la Biserica Sfantul Ilie. Administrația Domeniului Public Pitești, prin SC COMESAD DRUMURI SRL, va demara, incepand de astazi, 12.11.2021, ora 21:00, lucrarile de „Reparații carosabil intersecție Calea Craiovei, strada C.A Rosetti,…

- Intreruperea furnizarii energiei electrice pentru lucrari programate in zilele 9 și 11 noiembrie in Pitești. Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici: – marți, 09 noiembrie, in intervalul orar 09:00-17:00, Strada Nucului alimentat…

- Acțiunea de reabilitare a parcarilor de reședința din Pitești continua! Lucrarile de reabilitare a parcarii din zona blocului B32, cartier Prundu, efectuate recent, au presupus asfaltare și reamenajare, intregul spațiu fiind reconfigurat pentru a facilita crearea de noi locuri. In urma acestui demers,…

- Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, marți, 19 octombrie, in intervalul orar 09:00-15:00 pentru: strazile Trivale, Poarta Eroilor, Capitan Cuțui cu strazile adiacente, Direcția Silvica Argeș, Palatul Copiilor alimentate din…

- Distributie Oltenia anunta o noua intrerupere in alimentarea cu energie electrica, la Mioveni, pentru ziua de miercuri, 29 septembrie, astfel: – 09.00-17.00 PTAB 20 kV Lukoil Piscani; – intreruperi in intervalele 09.00-12.00 și 15.00-17.00 PTCZ 20 kV Stație Gaze Colibași și PTA 20 kV Penitenciarul Colibași;…

- Distributie Oltenia anunta o noua intrerupere in alimentarea cu energie electrica, la Mioveni, pentru ziua de marți, 28 septembrie, astfel: 09:00 – 17:00 PTA 20 kV Fineres Events, PTA 20 kV PECO Colibași, PTA 20 kV Autoturisme 2 și PTAB 20 kV Bazin Inot Colibași; 13:30 – 17:00 PT20/ 04 kV CKD, PTAb…

- Intreruperea furnizarii energiei electrice pentru lucrari programate in Pitești. Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, in Pitești, astfel: – 23 septembrie 2021, in intervalul orar 09:00-17:00, Strada Nucului alimentat din…