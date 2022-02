Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța sistarea furnizarii apei potabile in comuna Albota in data de 8 februarie 2022 Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Albota, in ziua de marti 08.02.2022, intre orele 9 – 14, fiind afectati utilizatorii situati pe urmatoarele strazi: – Albota DN, Morlovani,…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bradu, in ziua de miercuri 19 ianuarie 2022, intre 10:00 – 14:00, fiind afectati utilizatorii situati pe strada Tabacariei. „Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia de lucrari in cadrul proiectului „Bransament…

- Apa Canal 2000 SA anunța extinderea retelei de canalizare menajera pe strada Intrarea Nicolae Balcescu din Pitesti. Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunța demararea lucrarilor de extindere a rețelei de canalizare menajera pe strada Intrarea Nicolae Balcescu din Pitesti. „Investitia se va derula…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitești va sista furnizarea apei potabile in localitatile Mosoaia, Poiana Lacului si indirect comuna Babana in data de 07.12.2021, ora 09:00 pana la data de 09.12.2021 ora 12:00. CITEȘTE ȘI: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului deruleaza campania “Craciunul la premianții…

- Noul spital veterinar construit la intrarea in Pitești, aproape gata. Spitalul veterinar de urgența construit de lanțul de clinici veterinare PRIMAVET la intrare in Pitești, dinspre autostrada, incepe sa prinda contur, construcția fiind aproape gata. Acesta va fi un spital de grad doi, unul dintre cele…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti si in comuna Mosoaia, in ziua de miercuri, 17.11.2021, intre orele 09:00 – 16:00. Vor fi afectati urmatorii utilizatori: Municipiul Pitesti: – Cartier Trivale, blocuri: 65, 66, 67A, 67B, 68A, 68B, 69, 70, 70A,…