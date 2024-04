PUNCTUL PE CUVÂNT – Gabriela CRISTACHE – Adunări, scăderi…

Ne oprim câteodată din alergatul printre zile, luni și ani și credem că o facem pentru a ne odihni dar, de fapt, oprirea nu mai e odihnă ci devine o alarmantă analiză a propriilor trăiri: cât am învățat, cât am refuzat, cât și cum am greșit, oare am iubit, am fost iubiți,… [citeste mai departe]