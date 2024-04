Se-ntorc papagalii călători... Din frageda copilarie știm cu toții caprimavara este anotimpul reintoarcerii pasarilor calatoare. Puțini sunt cei care nu se bucura cand, la revenirea acasa, randunelele iși fac cuib sub streașina casei ori berzele pe stalpii aflați la vedere. Mierla, sturzul, graurul și incamulte altele sunt tot ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

- Continuam sa depunem proiecte pentru deveni – peste 7, 7 milioane de euro pentru a dezvolta și moderniza transportul public de calatori! Sunt bucuros ca astazi, am reușit sa depunem spre finanțare proiectul ,,Achiziția mijloacelor de transport ecologice in Municipiul Deva”.…

- CFR Calatori anunta ca si activitatea de transport feroviar va trece duminica la ora de vara. Institutia precizeaza ca schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor in vigoare. Practic, garniturile CFR vor circula dupa ora actuala, cea de iarna, pana in noaptea de 31 martie, la ora 3:00, care va…

- Mai multe surse vorbesc, sub protecția anonomatului, ca un automotor Siemens Desiro operat de CFR Calatori, care circula intre Craiova și Pitești, ar fi ramas fara frane și ar fi luat-o inapoi cu spatele pe o distanța de aproximativ un kilometru, pana s-a oprit datorita inerției, scrie CLUB FEROVIAR.…

- Atentie, calatori Autobuzele liniei 2 43 nu vor mai intra pe o strada din Constanta. Atentie, calatori Autobuzele liniei 2 43 nu vor mai intra pe o strada din Constanta.Din data de 10 februarie autobuzele liniei 2 43 nu vor mai ajunge in statia Cap Linie Poarta 6, potrivit unui comunicat din partea…

- Reprezentantii Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF) si ai Asocierii Alstom (Alstom Transport SA - lider, Alstom Transportation Germany GmbH - asociat) semneaza, luni, contractul de achizitie a 16 locomotive electrice noi.

- Un incendiu a izbucnit, marți seara, la un tren de calatori aflat in mișcare, in județul Bistrița-Nasaud.Incendiul a izbucnit la un tren pe raza localitații Cociu, potrivit mediafax. Din primele informații incendiul se manifesta la doua vagoane. In momentul izbucnirii incendiului trenul…

- Patru trenuri au stationat in gari, joi dimineata, dupa ce un macaz de pe raza regionalei CFR Craiova nu a putut fi manevrat. Totul s-a intamplat din cauza temperaturilor scazute. A fost perturbata circulatia a 4 trenuri de calatori: RE 9262, R 9483, R 9484, RE 9259. Potrivit CFR SA, in statia CF Racari,…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara informeaza ca, incepand de luni, 8 ianuarie 2024, serviciile publice de transport pe calea ferata cuprinsa intre Cluj-Napoca și Oradea vor fi suspendate. Pe toata zona cuprinsa intre Cluj Napoca și Oradea, Compania Naționala de Cai Ferate CFR S.A. implementeaza un…