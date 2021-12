Se modifică durata mandatelor pentru șefii CEO Sunt in pregatire mandatele lungi pentru șefii Complexului Energetic Oltenia. Sunt vizate persoanele care ocupa funcții de conducere la nivelul Consiliului de Supraveghere și la nivelul Directoratului companiei energetice. In ultimii ani, zeci de persoane s-au perindat prin structurile de conducere din Executivul companiei. Cele mai lungi mandate au fost insa pe cateva luni. Cel puțin in ultimii doi ani mandatele multora dntre șefi nu au avut o durata mai mare de 4 luni. Astfel, acționarii au tot prelungit mandatele care expirau. Din acest motiv, s-au putut numi foarte ușor noi candidați, in special… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

