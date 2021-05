Se lansează al 18-lea sezon din Grey’s Anatomy Al 18-lea sezon din serialul fenomen Grey’s Anatomy va fi lansat in curand. Aceasta drama este pe primul loc in topul serialelor de televiziune. Conform Variety și News.ro, acest serial inregistreaza audiența mai ales in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani. Filmul a atras 8,3 milioane de telespectatori. “Grey’s Anatomy” a fost unul dintre primele seriale a caror productie a fost oprita in luna martie, cand a izbucnit pandemia. Al 17-lea sezon al dramei medicale produse de Shonda Rhimes abordeaza tocmai acest subiect. The post Se lanseaza al 18-lea sezon din Grey’s Anatomy… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

