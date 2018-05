Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea e insarcinata si asteapta o fetita, scrie wowbiz.ro. Isi face planuri de nunta si vrea ca nasterea si nunta sa fie in Romania. Citeste si Elena Udrea: Politicienii, carpe cu care sistemul sterge pe jos. Liviu Dragnea, un pas inainte, zece inapoi "Sunt insarcinata in 15 saptamani…

- Exista speranta pentru relansarea boxului profesionist din Romania. Atunci cand se imbina intr-un mod productiv profesionalismul institutiilor care pastoresc pugilismul profesionist (Liga Profesionista de Box, prin presedintele Rudel Obreja) si potenta financiara a cluburilor private de box care pot…

- Compania germana Bosch va construi prima unitate de pe teritoriul Romaniei a și a patra in Europa, pe langa Germania, Spania și Polonia. Investiția de 110 milioane de euro reprezinta cea mai mare plasare de capital din județul Hunedoara din ultimii 30 de ani, intr-o unitate care fabrica produse finite.…

- Peste o suta de sportivi din 17 tari vor lua parte, in perioada 13-15 aprilie, la editia a III- a a Cupei Mondiale de Aeromodele care se va desfasura in orasul Simeria, vineri fiind programate antrenamentele oficiale, iar sambata si duminica, zilele de concurs. "In concurs sunt prezenti…

- Valoarea totala a investitiilor este de de aproximativ 110 milioane de euro si se estimeaza ca incepand din 2022 sa fie produse peste un milion de masini de spalat„BSH Hausgerate GmbH isi continua cursul de crestere in Europa si va investi aproximativ 110 milioane de euro intr-o noua locatie…

- Actorul american de origine romana Sebastian Stan, care a ajuns sa joace in unele dintre cele mai titrate productii americane de film, a transmis un mesaj fanilor din Romania, in contextul in care revine la Bucuresti ca invitat de onoare al American Independent Film Festival.

- Hațeg, 12.03.2018 – Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc Internațional UNESCO, administrat de Universitatea din București a fost gazda evenimentului organizat cu ocazia celei de-a cincea intalniri regionale din cadrul proiectului Interreg IMPACT – Modele Inovatoare pentru Arii…