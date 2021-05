Se întorc spectacolele în aer liber! De astăzi, bucureștenii au parte de multe CONCERTE Se intorc spectacolele in aer liber! Daca evenimentele de interior se desfașoara inca intr-o forma experimentala, sub criterii stricte, din acest weekend, romanii au parte de normalitate, in special bucureștenii. Locuitorii Capitalei au parte de o polivalența de evenimente muzicale și teatrale. Cei carora le e dor, dupa mai mult de opt luni de pauza, de o ieșire in aer liber, Money& People recomanda cateva evenimente. Arenele Romane *The Concert (Carla s Dreams, The Motans, Irina Rimes, 5 GANG, Inna, Antonia, Ami) /29,30 mai *5 GANG /30 mai *Trooper-25 de ani /12 iunie Quantic *Timpuri Noi /… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marele actor Alexandru Arsinel revine pe scena, la Teatrul „Constantin Tanase”, sambata, 22 mai. „Voi continua sa urc pe scena fie pana cand publicul nu va mai reactiona la poantele mele, fie atunci cand organismul nu-mi va mai da voie sa fac asta!”, ne-a declarat indragitul artist, pentru impact.ro.…

- E luna n ape scufundata,Luceafarul adanc vibreazaPadurea plange, e uitata,Cu lacul codrilor viseaza... O stea, un calator deodataUn zeu de foc arunca zgura Iar in lumina lui curataDispar pe veci mania, ura. Pe cerul romanesc rasarMladite, tainice cuvinteSi lupii albi pe nori aparDe neam sa ne aduca…

- Cele trei instituții din Arad au cumparat de la firma deținuta de un fost polițist din Cluj – condamnat la inchisoare cu suspendare in 2012 pentru ucidere din culpa - extinctoare in anii 2010, 2019 și 2020. Sumele cheltuite variaza de la 130 de lei la 5.216 lei – pentru cumparare extinctoare și verificare,…

- Tzanca Uraganu și-a surprins fanii inca o data! Manelistul a dat-o uitarii și pe mama copiilor și pe cea care ii furase inima și s-a logodit cu noua lui cucerire. Cateva poze postate de cei doi pe rețelele de socializare stau drept dovada ca artistul a facut marele pas, iar tanara se mandrește deja…

- Primaria municipiului Tulcea, in parteneriat cu Teatrul "Jean Bart", a organizat duminica, in mai multe spatii din oras, actiuni inedite pentru a marca Ziua Mondiala a Poeziei. Astfel, in Piata Sfantul Gheorghe din oras, una din tarabele destinate vanzarii legumelor si fructelor a fost plina cu carti,…

- România se pregatește sa debuteze în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022, iar Mirel Radoi a anunțat lotul de jucatori pe care se va baza. CFR Cluj, formație care în trecut a dat și 4 jucatori la o acțiune, îi va avea în lot doar…

- Se implinesc 11 ani in iulie de cand Madalina Manole a incetat din viața, inghițind un pumn de Furadan pentru a-și curma zilele. Cum arata mormantul celei care a fost fata cu parul de foc și care este dovada ca Petru Mircea, fostul ei soț, a uitat-o. Cum arata mormantul Madalinei Manole, la aproape…

- Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel" din strada Poligrafiei nr. 4 anunța programul in sala ( cu locuri limitate din cauza restricțiilor pe durata starii de alerta) și in spațiul virtual pentru luna martie. Astfel: Spectacole in sala Joi, 4 martie, de la ora 18, Bicicleta rosie Joi, 11 martie de la…