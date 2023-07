Primarul comunei Scoarța din Gorj, Ion Stamatoiu a fost de acord ca nunta sa aiba loc pe stadionul din localitate, dar el nu a cerut aprobarea consiliului local.Mai mult, edilul și-a facut apariția seara trecuta la eveniment, unde a fost intampinat cu urale.Potrivit informațiilor obținute pe surse, cel care și-a facut nunta pe stadion nu a platit nimic la primarie pentru acest eveniment, chiar daca a folosit toate utilitațile din baza sportiva.Localitatea Scoarța a fost in centrul unui scandal și in urma cu cateva zile, cand primarul a organizat un balci in fața bibliotecii și a secției de poliție…