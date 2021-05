Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu nu ia in calcul o remaniere in acest moment, dupa ce deputatul PNL Pavel Popescu a spus ca ministrul Economiei, Claudiu Nasui, ar trebui sa plece din funcție petru ca a cerut Parlamentului amanarea dezbaterilor in Parlament asupra Legii 5G. Mai mulți lideri PNL cred ca Nasui…

- Politic DECLARAȚIE DE PRESA / PNL, inca o promisiune electorala imposibil de onorat: Operațiunea „marea racordare gratuita” la rețeaua de gaze naturale a sfarșit inainte sa inceapa! Va ramane doar un proiect in eter, ca multe altele mai 6, 2021 09:09 Comisia Europeana nu și-a dat acordul pentru proiectul…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a respins inlocuirea lui Florin Cițu din fruntea Guvernului, precum a cerut USR-PLUS dupa demiterea lui Vlad Voiculescu.Intr-o declarație de presa susținuta inainte de ședința de Birou Executiv al PSD, liberalul a cerut ca USR-PLUS sa desemneze un nou ministru…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, raspunde criticilor din partea liberalilor care l-au acuzat ca nu s-a consultat în coaliție înainte de a trimite CSM proiectele de modificare a legilor justiției. Stelian Ion susține ca proiectele au la baza forma inițiala facuta de guvernarea PNL și pusa…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a cerut sa fie amendata, dupa ce a fost surprinsa fara masca la o actiune din judetul Sibiu. „Am solicitat sa fiu amendata. Consider ca este corect, chiar daca au fost doar cateva momente și in tot restul timpului, am respectat…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a fost fotografiata fara masca. Din nou. Dupa eveniment, un companion al lui Turcan a aflat ca are COVID-19. Turcan este președintele organizației PNL Sibiu, iar in weekend a participat la un eveniment la Talmaciu, alaturi de mai mulți liberali din județ, unde a fost…

- Ședința cu scantei in PNL. Liberalii și-au exprimat iar nemulțimrea fața de partenerii lor de guvernare de la USR-PLUS. Lucian Bode, Raluca Turcan și Sorin Cimpeanu s-au plans in ședința Bex de lipsa susținerii din partea colegilor din coaliție. Noi nemulțumiri in interiorul PNL la adresa partenerilor…

- Premierul Florin Cițu a venit pe jos la birou, pentru a marca demararea campaniei Ministerului Mediului, „Vinerea Verde”: „Exclusiv pe jos. Fac foarte des acest lucru”. „Fac acest lucru foarte des. (...) Am venit exclusiv pe jos și am facut 15 minute. Nu este frig”, spune Florin Cițu. Cetațeni romani,…