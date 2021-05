Se întâmplă de azi: românii care călătoresc în Italia nu mai stau în carantină Italia renunța incepand de duminica, 16 mai, la carantina obligatorie de cinci zile impusa persoanelor care vin din Romania și din toata statele Uniunii Europeane, precum și din Marea Britanie și Israel. Guvernul italian a anunțat vineri ca pentru a intra in țara ramane necesar un test Covid negativ. “Ministrul Sanatații, Roberto Speranza, a semnat un decret care prevede intrarea din țarile din UE și din spațiul Schengen, precum și din Marea Britanie și Israel, cu un test negativ, depașind sistemul actual de mini-carantina”, ​​a declarat vineri un purtator de cuvant al ministerului, relateaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

