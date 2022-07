Situație COVID-19 in saptamana 27 iunie – 3 iulie 2022: 7.726 de noi infectari cu SARS CoV 2 și 16 persoane decedate. In momentul de fața, 922 persoane sunt internate in secții, din care 124 sunt copii; 52 de persoane sunt internate in ATI, din care 1 copil. Din cele […] Articolul Se inregistreaza o creștere foarte mare a cazurilor de COVID apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .