Se înmulțesc localitățile din jurul Capitalei care sunt în carantină Se inmulțesc localitațile din jurul Capitalei care sunt in carantina Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. UPDATE: Mai multe localitați din județele Ilfov și Constanța intra în carantina din aceasta seara. În Lumina, Costinești, Agigea, Mihail Kogalniceanu, Medgidia, Valul lui Traian, Techirghiol, din județul Constanța, restricțiile se aplica de la ora 20:00, iar doua ore mai târziu intra în vigoare și în: Otopeni, Magurele, Corbeanca, Dobroești și Mogoșoaia, din județul Ilfov. Comitele Județene pentru Situații de Urgența au luat aceasta decizie dupa ce Ilfovul a ajuns… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

