Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anuntat, in aceasta seara, ca preturile la energie electrica si termica, gaze, apa, salubritate si carburanti nu mai pot fi majorate pe perioada starii de urgenta, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a Ordonantei Militare numarul 4. ”Am decis…

- Ministrul de interne al Romaniei, Marcel Vela, a anunțat duminica seara ca prețurile la energie electrica, energie termica, apa și carburanți nu vor mai putea fi majorate de indata ce intra in vigoare ordonanța militara 4.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat in aceasta seara, 29 martie, ca va fi adoptata a patra ordonanța militara, in condițiile in care numarul cazurilor de COVID-19 in Romania a depașit 1700. Anunțul este facut dupa o ședința de urgența care a avut loc la Ministerul de Interne, la care a participal…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat in aceasta seara, 29 martie, ca va fi adoptata a patra ordonanța militara, in condițiile in care numarul cazurilor de COVID-19 in Romania a depașit 1700. Anunțul este facut dupa o ședința de urgența care a avut loc la Ministerul de Interne, la care a participal…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat plafonarea prețurilor la energie electrica și termica, dar și la carburanți. Acestea vor fi plafonate la nivelul prețului avut in data de 29 martie.”In perioada starii de urgența prețurile la energie electrica și terminca, la gaze naturale, salubritate…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat in aceasta seara conținutul Ordonanței Militare Nr. 4 in care sunt prevazute noi restricții pentru cetațeni, dar și modalitați de susținere a activitații șoferilor profesioniști. Conform lui Marcel Vela, „Ne flam in fața unui examen greu care se intinde pe…

- Prețurile la gaze, apa, salubritate, carburanți, energie termica și electrica sunt plafonate. ”Am decis ca odata cu publicarea in Monitorul Oficial, in perioada starii de urgența, prețurile la gaze, apa, salubritate, carburanți, energie termica și electrica nu pot fi majorate peste nivelul de azi. Prețurile…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, in aceasta noi masuri care au ca scop reducerea raspandirii coronavirusului in Romania. Acesta a anunțat ca a emis ordonanța militara numarul 2 privind limitarea raspandirii COVID 19. Acesta anunțat ca se suspenda activitatea de medicina dentara , inchiderea…