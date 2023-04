Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend va cadea cortina peste sezonul regulat al Ligii a III-a. In primele doua serii exista o singura necunoscuta: cine va fi a patra echipa care va intra in play-off-ul Seriei 2? Lupta se da intre Aerostar Bacau și CSM Focșani 2007, echipe aflate la egalitate de puncte dupa 17 runde. Inaintea…

- “JUDEȚEANA”… Lupta pentru play-off iși va consuma un nou episod in runda cu numarul 15. CSM Vaslui (39 de puncte) și Comstar Vaslui (26 puncte) au locurile deja asigurate, alte patru formații pastrand in continuare șanse pentru cele doua locuri ramase. Flacara Muntenii de Sus (22 puncte) și FC Vulturești…

- LA SCOR… Etapa a 14-a din Liga a 4-a Vaslui a adus puncte pentru ocupantele locurilor fruntașe. Favoritele n-au avut emoții și și-au consolidat pozițiile din clasament. CSM Vaslui, Comstar Vaslui, Flacara Muntenii de Sus și FC Vulturești sunt cu un picior in play-off-ul competiției. CSM Vaslui, principala…

- “JUDEȚEANA”… Etapa a doua a returului din Liga 4 a adus cateva rezultate surprinzatoare. FC Vulturești a fost ținuta in șah de “lanterna roșie” Viitorul Valeni, scor 1-1, iar Sporting Banca a pierdut la scor duelul de pe teren propriu cu Viitorul Vetrișoaia, 3-7. CSM Vaslui a avut o misiune ușoara in…

- Vladimir Putin și-a inceput discursul prin a explica de ce Rusia a inceput, la 24 februarie 2022, ceea ce el numește „operațiune militara speciala”, acuzand Occidentul și NATO ca au vorbit public despre furnizarea de arme nucleare Ucrainei inainte de razboi. La fel ca in alte ocazii, liderul de la Kremlin…

- EDUCATIE… De Ziua Nationala a Lecturii, inspectorii scolari, profesorii si elevii din Vaslui au donat carti din literatura romana. Peste 300 de volume vor bucura privirile si sufletele copiilor de la Scoala Gimnaziala Racova, comuna Garceni. „Ne-am dorit sa marcam in calendarul nostru spiritual reintalnirea…

- DREPTATE…Iata ca si pentru caini este o judecata aici, pe Pamant. Caine din rasa Amstaff, care in 2021 a sfasiat un bichon, dupa ce l-a smuls din bratele stapanei sale in fata magazinului Taviana din Vaslui, a fost gasit « vinovat » de judecatori pentru atac, iar stapanul sau va trebui sa raspunda si…

- LUPTA… Daca unii se intreaba ce-o mai fi facand fostul episcop al Hușilor, Cornel Onila, curioșii trebuie sa știe ca acesta este bine, sanatos și sus, pe baricada, in lupta cu cei care au publicat imaginile șocante din dosarul in care ierarhul apare ca victima a unui șantaj fara precedent in B.O.R.…