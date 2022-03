Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Suediei a luat decizia de a plafona temporar preturile la carburant. Oficialii au propus, de asemenea, un plan pentru sprijinirea celor care au probleme financiare in urma crizei cauzate de razboiul din Ucraina, informeaza Observatornews . Masurile includ o compensare a prețului la electricitate,…

- L'Oreal, cel mai mare grup global de cosmetice, a anuntat marti ca va inchide temporar magazinele sale, ghiseele operate in marile magazine si site-urile de vanzari online din Rusia, ca reactie la invazia Ucrainei de catre Moscova, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Masura este un raspuns la sancțiunile impotriva Moscovei luate de țarile occidentale dupa invazia militara in Ucraina. Rusia și-a inchis cerul pentru peste 30 de țari europene, precum și pentru Canada. Masura, anunțata luni, 28 februarie, a venit dupa ce UE a interzis companiilor aeriene ruse sa treaca…

- Anunțul Mosovei a venit la cateva ore dupa ce Autoritatea Aeronautica Civila Romana a anunțat ca a inchis, incepand de sambata, de la ora 15:00, spatiul aerian al Romaniei pentru toate zborurile regulate ale operatorilor inregistrati in Federatia Rusa.Romania s-a alaturat, astfel, altor țari europene…

- Rusia a anuntat sambata ca isi inchide spatiul aerian pentru companiile aeriene din Romania, transmite Reuters, dupa o decizie similara luata de autoritatile de la Bucuresti in urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei.

- Atenție, șoferi! Comisia de Circulație a municipiului Timișoara a aprobat inchiderea traficului rutier, in data de 13 februarie, intre orele 09:00 și 19:00, pe bd. Cetații (in zona intersecției cu str. Matei Basarab), in dreptul imobilului cu nr. 81. Masura restricționarii traficului rutier este necesara…

- Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența Cluj a emis joi o hotarare prin care se aproba suspendarea activitații didactice cu prezența fizica la Școala Gimnaziala Gelu Romanul din comuna Dabaca, județul Cluj. Masura se aplica pentru o perioada de 10 zile, incepand cu data de 28 ianuarie 2022. Pe…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca si-ar fi dorit introducerea certificatului COVID, dar acesta nu a fost adoptat. „Este o masura pe care am fi vrut sa o luam, chiar daca temporar, in Romania, in asa fel incat sa gestionam cat mai bine acest val 5. Ramane de vazut daca in…