Se implinesc 161 de ani de cand Alexandru Ioan Cuza aducea la cunostinta oficial ca Unirea este indeplinita“

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la receptia oferita cu prilejul Zilei Nationale la Palatul Cotroceni, ca „traim timpuri foarte complicate” si „avem mare nevoie sa ne consolidam increderea in valorile euroatlantice si sa nu ne indepartam de ele”. Totodata, el a spus, referitor la cetațeni:…

- Subiectul articolului nostru poate fi considerat un nedreptatit al soartei. A avut putere, a folosit-o, a avut bani, nu a stiut sa-i foloseasca cu chibzuinta. A fost un patimas. A murit dupa o lunga suferinta, fara bani pentru medici si uitat de prieteni si de cei multi carora le-a fost sprijin si folos…

- Vicepremierul Republicii Moldova Andrei Spinu a declarat, joi, la Iasi, intrebat daca exista temeri la Chisinau ca unele forte ar incerca destabilizarea tarii, ca exista ingrijorari cu privire la "hoti si banditi", el precizand ca unele persoane folosesc resurse financiare acumulate anterior pentru…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) anunta faptul ca in aria naturala protejata Dunele Marine de la Agigea, aflata in cadrul Statiunii biologice marine „Prof. Dr. Ioan Borcea", sunt gazduite toate cele cinci specii de calugarite cunoscute in acest moment in Romania: Mantis religiosa,…

- Dupa sase ani si jumatate din momentul in care a facut primii pasi pentru a incepe lucrarile de reabilitare a Casei Universitarilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" anunta ca lucrarile au fost finalizate si receptionate, urmand a fi stabilita o data pentru inaugurare. Monument istoric, Casa Universitarilor…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) a receptionat astazu lucrarile de reabilitare, refunctionalizare si modernizare a Casei Universitarilor, imobil care este si monument istoric. Lucrarile, care au durat aproape trei ani, au constat in restaurarea integrala atat a cladirii principale,…

- Tragedie la Focsani Un tanar militar a fost gasit sambata 01 octombrie , mort. Procurorii militari ancheteaza in acest moment cazul. Oficial de la Brigada 8 "Alexandru Ioan Cuza" din Focsani"Astazi, 01.10.2022, in jurul orei 20.00 a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui militar din cadrul UM…