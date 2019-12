Se ieftinesc convorbirile telefonce in țara și in țarile UE. Cu cat scad prețurile de la 1 ianuarie 2020 Operatorii de telefonie mobila care activeaza pe piata din Romania vor percepe un tarif maxim de terminare a apelurilor de 0,76 eurocenti/minut, in scadere cu 10% fata de tariful actual, incepand cu 1 ianuarie 2020, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Această măsură de reglementare a fost deja consultată cu industria din România şi a primit şi avizul Comisiei Europene, precizează instituţia.…